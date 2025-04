Liberdade e Natureza são mote para a 10.ª edição do ​“Gigantes Invisíveis”

O “Gigantes Invisívies” celebra a sua décima edição entre os dias 25 e 30 de abril. O programa, que se divide entre a comunidade e as escolas básicas do concelho de Ovar, pretende levar ao Parque Ambiental do Bussaquinho, em Esmoriz, atividades que promovam a Liberdade e a comunhão com a natureza.

A 10.ª edição do Gigantes Invisíveis conta com atividaes que vão "da dança, ao circo e às artes plásticas", formas de arte que se expressam "sempre no sentido de encontrar um livro", diz à Renascença o diretor artístico do festival, Pedro Saraiva.

O dia 25 de abril foi escolhido pela organização para promover o “espírito de liberdade cada vez mais necessário no mundo que estamos”.

O evento pretende mostrar as diversas dimensões de um livro que “pode não ser só para ler”. Saraiva descreve os livros como objetos “lúdico-pedagógicos” que podem servir “para brincar, para fazer um jogo, para fazer uma casa”.

O nome do evento é, para Pedro Saraiva, uma homenagem às "coisas invisíveis que no surpreendem" e que se revelam "maravilhosas", uma delas sendo "os livros e tudo o que há para lá da linguagem, da escrita e da linguagem visual".

Para o diretor, “Gigantes Invisíveis” é um nome que honra, também, o público alvo deste evento, as crianças, que são "uns seres bastante gigantes" através da sua "forma de ver o mundo”.

É o ponto de vista "bastante desproporcional aos olhos de uma criança" que serve de inspiração ao encontro que transforma o Parque Natural do Bussaquinho "num lugar para brincar".

A ligação à natureza foi uma componete importante para a organização, que fala na necessidade de desenvolver “sensibilidade para a questão ambiental” nos mais novos, de forma a “aproximar ao máximo as crianças da terra”.

“A ciência e a natureza” dão as mãos “em equidade com todas as outras linguagens” nesta décima edição do eveto. Esta sinergia materializa-se numa oficina desenvolvida “a partir de um herbário”.

Num cenário em que os adultos também são convidados a “ouvir, estar, aguardar, andar devagar, ver as árvores” e “brincar com os filhos”, o evento estará aberto ao público de forma gratuita entre os dias 25 e 27 de abril.

Nos dias 28, 29 e 30 de abril, o evento é levado às escolas do primeiro ciclo do Concelho de Ovar.