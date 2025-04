Overdose ou crime? Polícia investiga circunstâncias da morte de Sophie Nyweide

As autoridades do estado norte-americano de Vermont estão a investigar a morte da atriz Sophie Nyweide.

A artista de 24 anos, que ficou conhecida pelos seus papéis em filmes como "Mammoth", "An Invisible Sign" e "Noé" quando ainda era criança, foi encontrada sem vida, no dia 14 de abril, a 40 quilómetros de casa, junto ao rio Roaring Branch, em Vermont. A notícia foi dada pela família num obituário online e foi conhecida esta semana.

"A Sophie era uma rapariga bondosa e confiável. Muitas vezes, isso fazia com que se aproveitassem dela. Escrevia e desenhava incessantemente, e grande parte dessa arte revela a profundidade que tinha, mas também representa a dor que sentia", lê-se na publicação da família.

A causa oficial da morte não foi revelada. No entanto, segundo a revista People, a Polícia de Bennington está a investigar o caso como uma "possível overdose não intencional", não descartando a possibilidade de crime.

De acordo com a certidão de óbito obtida pela revista People, a jovem estava grávida.



Sophie Nyweide estreou-se em 2006 no filme Bella, participou em episódios da série Lei e Ordem, E Depois Chegou o Amor e Margot e o Casamento. Contracenou com Russell Crowe, Emma Watson e Anthony Hopkins no filme Noé.