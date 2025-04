Prémios Sophia. Cinema português teve "ano pleno de produção"

É já este domingo que se realiza a gala dos Prémios Sophia para celebrar o melhor do Cinema português, depois de um ano que foi de recuperação, segundo indica o presidente da Academia Portuguesa de Cinema, ao podcast da Renascença "Watch Party".

O filme "Grand Tour", de Miguel Gomes, é o mais nomeado para os prémios, disputando 11 categorias, numa edição em que o produtor Paulo Branco receberá um prémio de carreira. Entre os filmes mais nomeados estão ainda "O pior homem de Londres", de Rodrigo Areias, e "Revolução (Sem) Sangue", de Rui Pedro Sousa, ambos em dez categorias.

Na edição desta semana do "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, desta quinta-feira, Paulo Trancoso refere que o número de filmes feitos em Portugal aumentou em 2024.

No entanto, se a produção recuperou, o mesmo não se pode dizer das exibições em sala. Nesta entrevista, o presidente da Academia Portuguesa de Cinema sublinha a importância de ver filmes no grande ecrã.

Leia a entrevista ao presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso:

Como foi 2024 para o cinema português?

Em termos de longas-metragens admitidas, este ano, estavam 34 longas de ficção e 17 de documentário, o que denota um crescimento em geral dos filmes que se fazem.

E mesmo na área das curtas metragens, também, curiosamente, são 34 curtas-metragens de ficção que estavam a concurso. Depois 18 de animação e três de documentário.

Denotam, de certa maneira, uma recuperação, especialmente desde os tempos de pandemia, em que houve uma baixa de produção, e, agora, há um retorno. Um ano pleno de produção. Congratulamo-nos primeiro com a recuperação e com e com o número de filmes já produzidos.

Desses 34, há 16 filmes que estão nomeados nas várias categorias. Aliás, para dizer a verdade, houve já dois que receberam prémios, porque o Melhor Trailer foi entregue para “A Semente do Mal” e o Melhor Cartaz foi para “A Flor do Buriti”. Juntamente com o Melhor Filme Europeu que foi para “A Zona de Interesse”.

Entregamos ainda o que nós chamamos também o Prémio Arte e Técnica a dois cineclubes: o ABC Cineclube Lisboa e o Cineclube do Porto. O Cineclube do Porto, que fez 80 anos, e o ABC Cineclube de Lisboa que fez 75 anos. Achamos que dentro do nosso lema deste ano, que é “a paixão do cinema”, é preciso haver muita paixão no cinema e nos cineclubes para continuarem e chegarem a muitas idades.