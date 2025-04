Curtas-metragens de Inês Nunes, Gabriel Abrantes e Laura Anahory escolhidas para Cannes

Os filmes "A solidão dos lagartos", de Inês Nunes, e "Arguments in favor of love", de Gabriel Abrantes, foram selecionados para a competição de curtas-metragens do Festival de Cannes, em maio, em França, revelou o certame esta sexta-feira.

"O Pássaro de Dentro", "curta" de animação de Laura Anahory, produzida no âmbito do mestrado em Som e Imagem da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa (UCP), no Porto, junta-se à presença portuguesa no festival, no âmbito da seleção Cinef, dedicada a filmes feitos em contexto escolar.

A Escola das Artes da UCP foi convidada pela primeira vez para este segmento, pela organização, como sublinha o Festival de Cannes.

Com o anúncio de hoje completam-se as diferentes secções da 78.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, marcada para os próximos dias 13 a 24 de maio, que soma um total de cinco filmes portugueses, tendo em conta a já anunciada longa-metragem "Entroncamento", de Pedro Cabeleira, que será exibida no programa ACID Cannes, paralelo ao festival.

A estes quatro filmes junta-se "O riso e a faca", segunda longa-metragem de ficção de Pedro Pinho, que estará na secção "Un Certain Regard", oito anos depois de o realizador ter conquistado um prémio da crítica na Quinzena de Cineastas, com "A fábrica de nada" (2017).

Na secção "Un Certain Regard", anunciada há dois dias, também estará a coprodução "Era uma vez em Gaza", dos irmãos palestinianos Arab e Tarzan Nasser, que conta com coprodução da portuguesa Ukbar Filmes.

Da programação já anunciada pelo festival de Cannes faz ainda parte o filme "Magalhães", do realizador filipino Lav Diaz, coproduzido pela portuguesa Rosa Filmes, que teve filmagens em Portugal e em Espanha, selecionado para o programa "Cannes Première".

No mercado do filme, uma área de negócio e apresentação de projetos, será mostrada a longa-metragem de animação "Ana, en passant", de Fernanda Salgado, que se encontra em curso e resultará de uma coprodução da portuguesa Sardinha em Lata com a brasileira Apiário.

A Palma de Ouro da competição de curtas-metragens será anunciada pelo júri presidido por Maren Ade, em 24 de maio, durante a cerimónia do Palmarès do 78.º Festival de Cinema de Cannes.

Os prémios da selecção Cinef, que partilha o júri com a secção de curtas-metragens, serão conhecidos em 22 de maio.