Prémios Sophia do cinema português distinguem "Grand Tour" e "O Pior Homem de Londres"

A longa-metragem "Grand Tour" venceu, no domingo, os prémios Sophia de Melhor Filme e Realização, para Miguel Gomes, numa edição que distinguiu também "O Pior Homem de Londres", de Rodrigo Areias, anunciou a Academia Portuguesa de Cinema.

Numa cerimónia que decorreu no Casino Estoril, Cascais, coube à produtora Filipa Reis receber os três Sophia conquistados por "Grand Tour" -- Melhor Filme, Realização e Montagem -, uma vez que o realizador Miguel Gomes está no Brasil a preparar o próximo projeto.

Nos discursos de agradecimento lidos por Filipa Reis, Miguel Gomes saiu em defesa do cinema português e a produtora deixou vários pedidos, nomeadamente o reforço dos sistemas de apoio financeiro ao setor, que "os atrasos do ICA [Instituto do Cinema e Audiovisual] não prejudiquem os próximos anos]" e que a RTP "não desista do cinema português".

"Um pedido ao próximo governo para que não se esqueça da importância do Fundo de Turismo [Fundo do Apoio ao Turismo e ao Cinema], para que os estrangeiros filmem as nossas paisagens, mas para que os nossos filmes levem o que por cá se faz ao resto do mundo", afirmou Filipa Reis.

"Grand Tour", com o qual Miguel Gomes foi premiado em 2024 no Festival de Cinema de Cannes (França), concentra em si a história de uma grande viagem pelo Oriente que remete para um périplo feito pelo realizador e pelos argumentistas, e também para duas personagens inspiradas num livro de Somerset Maugham.

Gonçalo Waddington interpreta Edward, um funcionário público do império britânico que, em 1918, embarca numa viagem solitária pela Ásia, depois de ter fugido da noiva Molly, no dia em que ela chega para o casamento. Molly (a atriz Crista Alfaiate) segue o rasto do noivo em fuga através deste périplo asiático.

Nos prémios Sophia, "O Pior Homem de Londres", de Rodrigo Areias, venceu quatro galardões, para Melhor Guarda-Roupa (Susana Abreu), Direção de Arte (Ricardo Preto), Maquilhagem e Cabelos (Bárbara Brandão e Natália Bogalho) e para Melhor Ator Principal, pela interpretação de Albano Jerónimo.

Ainda na interpretação, Rita Cabaço venceu o prémio de Melhor Atriz Principal por "O Vento Assobiando nas Gruas", Teresa Madruga e João Arrais venceram nas categorias de representação secundária por "O Teu Rosto Será o Último" e "Revolução (sem) Sangue", respetivamente.

O já premiado "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, levou o Sophia de Melhor Curta-Metragem de Animação, e "Verdade ou Consequência", de Sofia Marques sobre o encenador e ator Luís Miguel Cintra, venceu o prémio de Melhor Documentário.

Entre outros prémios atribuídos nos Sohpia, a produção "Matilha", de Edgar Medina com realização de João Maia, e exibida na RTP, foi eleita a melhor série televisiva.

Este ano, o prémio Sophia Estudante foi para a curta-metragem documental "Rogéria", com o realizador Salvador Gil a dar vivas à liberdade e à comunidade cigana. O filme conta a história de discriminação e resistência de Rogéria Maia, mulher cigana.

O produtor Paulo Branco, que produziu para nomes como Manoel de Oliveira, Fernando Lopes, Wim Wenders e David Cronenberg, recebeu um prémio Sophia de carreira da Academia Portuguesa de Cinema.

"Um produtor não é mais do que um veículo e alguém que torna realidade os sonhos dos outros. Só existo porque existiram personalidades extraordinárias que quiseram trabalhar comigo. Um prémio carreira é o último prémio que se gosta de receber, porque estamos mais perto do fim do que quando começámos. Vou tentar saber envelhecer", disse o produtor de 74 anos.