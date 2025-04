IndieLisboa com filmes para ver na piscina e duas estreias mundiais

Foi um sucesso e por isso o IndieLisboa volta a oferecer ao publico um mergulho no cinema. Para a 22.ª edição que arranca dia 1 de maio e decorre até dia 11 de maio em várias salas de cinema de Lisboa, o festival volta a programar Cinema na Piscina.

Na Piscina Municipal da Penha de França o público poderá ver dois filmes de culto e seis curtas-metragens, entre eles The Big Lebowski – um clássico dos irmãos Cohen com o ator Jeff Bridges ou ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, do realizador espanhol Pedro Almodóvar, com a atriz Carmen Maura.

Mas o programa do IndieLisboa deste ano é muito mais vasto. O diretor Carlos Ramos diz ao Ensaio Geral, da Renascença que estão previstos “quase 240 filmes”, entre eles “duas estreias mundiais na competição internacional”.

“Destacaria, dentro da programação toda, um filme argentino chamado ‘Lo que trajo la tormenta’ de Miguel de Zuviría. É uma ficção pura e lúdica sobre como nos sentimos depois de uma superação amorosa. E o ‘Downriver a Tiger’ de Víctor Diago, de Espanha. É um filme híbrido autobiográfico. São dois filmes genuinamente independentes, feitos com baixo orçamento e com uma grande invenção narrativa e formal, que é um pouco o espírito e identidade do IndieLisboa”.

O programa deste ano contempla também a apresentação de uma “trilogia do realizador chinês, Wang Bing, que vai estar no festival acompanhar os filmes”, indica Carlos Ramos.

Os filmes “vão passar todos no mesmo dia e é uma trilogia observacional deste grande realizador chinês, que retrata o cotidiano de um grupo de jovens, trabalhadores da indústria têxtil da China”, explica o programador. “É uma crítica ao capitalismo e ao mercado capitalista livre”, remata.

Mas a cinematografia do chinês Wang Bing é também apresentada na secção Rizoma. Entre os filmes exibidos está a trilogia “Youth (Homecoming)” realizado no ano passado e que aborda a luta pela sobrevivência na China rural.

A política vista com humor e o cinema em português

O cinema independente lança um olhar para a atualidade. Na secção Rizoma, Carlos Ramos destaque “Rumours” de Evan Johnson, Galen Johnson e Guy Maddin. O filme realizado em 2024 conta com a atriz Cate Blanchett e Alicia Vikander.

“É uma comédia absurda sobre uma reunião do G7, que se torna numa paródia de horror”, aponta o programador do IndieLisboa que destaca também várias estreias na secção IndieMusic

Vão ser exibidos “três filmes portugueses, um sobre as raves dos anos 90, um filme sobre o hip-hop na margem Sul e o Orlando Pantera, a descoberta da música cabo-verdiana”.

No que toca a cinema nacional, Carlos Ramos olha em particular para filmes que têm a cidade de Lisboa – palco do festival – como foco.

“Há três filmes que têm um cunho bastante refletor da cidade de Lisboa. Há o filme do João Rosas, a primeira ficção, que se passa na zona das avenidas de Arroios, Anjos e outros locais que as pessoas reconhecem daquela zona. Há um filme chamado ‘As Flores’, da Madalena Fragoso, que é um filme muito curioso, filmado a partir do quiosque da Praça das Flores”.

A estes Carlos Ramos acrescenta outros exemplos: “O filme ‘Pai Nosso’, de José Filipe Costa, que, por um lado, se passa também em Lisboa, na zona do Palácio de São Bento, mas que encontra ecos do que se passa agora a nível político. O filme retrata, depois do acidente de Salazar, o facto de ele ter vivido numa espécie de alucinação, a pensar que ainda mandava no país”.

Questionado sobre a situação da produção nacional de cinema independente, Carlos Ramos explica que “os filmes são uma resposta ao que acontece na sociedade e no mundo”.

Este olhar contemporâneo é realizado com “uma maior facilidade, dentro de uma maior democratização de meios”, explica Ramos. “É mais fácil fazer filmes. No ano passado havia filmes feitos, por exemplo, com telemóveis, etc. Agora, os dois filmes, por exemplo, que mencionei, das três estreias mundiais, são filmes feitos com muito baixo orçamento”.

“Os problemas de orçamento continuam a existir ainda para mais num mundo que, nesta altura, está na situação como está. A cultura e a arte são uma das primeiras áreas a sofrer cortes”, critica Carlos Ramos.

“Isso reflete-se na própria produção de cinema”, diz o programador do IndieLisboa que explica que apesar dos cortes “a invenção narrativa” dos realizadores tornou sempre o cinema possível.

“Surgiram sempre trabalhos, porque a criatividade não é interrompida. É dificultada, mas é algo que continua a ser ultrapassado pelo esforço e pela criação dos autores”, conclui.

Todo o programa e as salas onde está disponível o IndieLisboa pode ser consultado em IndieLisboa 2025 — Festival Internacional de Cinema