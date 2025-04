"Uma piñata humana": Katy Perry reflete sobre críticas à digressão e à viagem espacial da Blue Origin

A cantora pop Katy Perry escreveu uma mensagem emotiva esta terça-feira, onde explica como as críticas do público em relação à sua última digressão e à viagem ao espaço na nave do Jeff Bezos a estão a afetar.

A artista, de 40 anos, expressou-se nos comentários de um post de Instagram de um grupo de fãs, que reservou um espaço publicitário no Times Square, em Nova Iorque, para a felicitar pela semana de abertura da sua digressão Lifetimes.

Perry disse estar muito grata pelos fãs. “Estamos nesta viagem bonita e caótica juntos. Posso continuar a manter-me fiel a mim própria, de coração aberto e honesta especialmente por causa da ligação que tenho convosco”, afirmou.