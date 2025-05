Realizador Martin Scorsese produz documentário sobre o Papa Francisco

O realizador norte-americano Martin Scorsese vai produzir um documentário sobre o Papa Francisco.

Segundo a Associated Press, "Aldeas - A New Story" é o nome da longa-metragem que irá incluir aquela que é apontada como a última entrevista aprofundada do Santo Padre antes de morrer.

O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pela Aldeas Scholas Film e a Sikelia Productions, de Martin Scorsese.

"Um testemunho da crença duradoura de que a criatividade não é apenas um meio de expressão, mas um caminho para a esperança e a transformação", assim descrevem as produtoras a futura longa-metragem do realizador de "Taxi Driver " (1976) e "O Irlandês " (2019).

A Aldeas Scholas Films é a produtora cinematográfica da Scholas, o movimento educacional global fundado pelo Papa Francisco.

O filme irá focar-se nos bastidores das curtas-metragens produzidas através do programa Aldeas, também promovido pelo Sumo Pontífice.

Antes de falecer, o Santo Padre descreveu a iniciativa como "um projeto extremamente poético e muito construtivo porque vai às raízes do que é a vida humana".

Em comunicado, Martin Scorsese afirma que "para o Papa Francisco, era importante que as pessoas de todo o mundo trocassem ideias com respeito, preservando ao mesmo tempo a sua identidade cultural, e o cinema é o melhor meio para o fazer".

Ainda não foi divulgada a data de lançamento do documentário.