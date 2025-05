Morreu a cantora brasileira Nana Caymmi

Nana Caymmi estaria internada desde agosto do ano passado na sequência de problemas cardíacos. Também já teria sido alvo de uma traqueotomia e submetida a um um cateterismo cardíaco, possuindo, igualmente, um pacemaker. Ainda lutou contra um cancro no estômago.

Membro de uma família bem conhecida da música popular brasileira, Nana ficou famosa com canções onde celebrava o samba e por interpretar músicas que estiveram presentes em diversas bandas sonoras de telenovelas, como "Hilda Furacão", "Roque Santeiro", "Cara & Coroa" ou "O Clone". Teve como companheiros de estrada nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque ou Gilberto Gil, com quem viria a discutir já no fim da vida por motivos políticos.

Mesmo assim, as homenagens sucedem-se. "Quando Nana teve um envolvimento amoroso com Gil e eu passei a vê-la de perto, não me cansava de pedir a ela que cantasse para eu ouvir", começou por dizer Caetano Veloso, numa publicação em que garante que Nana era "a mais profunda intérprete que se podia imaginar" e onde garantia ter morrido "um dos maiores artistas do Brasil".