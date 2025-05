Príncipe Harry quer reconciliar-se com a Família Real

O príncipe Harry admitiu, em entrevista à BBC, que adorava reconciliar-se com a Família Real.

Durante a entrevista, o duque de Sussex lamentou que o seu pai, o rei Carlos III, não fale com ele por motivos de segurança. O príncipe, que vive nos Estados Unidos da América e abdicou das suas funções na monarquia britânica, perdeu esta sexta-feira a batalha legal por proteção policial sua e da sua família sempre que viajar para o Reino Unido, segurança policial essa que seria financiada publicamente.

Apesar da decisão, o príncipe admite que "adorava" reconciliar-se com a família. "Já não adianta continuar a discutir. Não sei quanto mais tempo tem o meu pai", admitiu. O monarca, de 76 anos, está a ser tratado a um cancro e não fala oficialmente com o filho desde que começou a disputa judicial.

Desde que se tornou público o diagnóstico do rei britânico, pai e filho apenas se terão encontrado uma única vez. "Ele não quer falar comigo por questões de segurança", assegura Harry, que ficou sem segurança real em 2020, decisão tomada pelo Governo porque os duques de Sussex já não pertencia à monarquia (por vontade própria).

Harry sente-se “tratado de forma inferior” com esquema de segurança "personalizado" e mais económico



O certo é que, sem escolta policial oficial, Harry não poderá regressar ao Reino Unido, admite o próprio, que apenas voltou ao país onde nasceu em ocasiões pontuais, para se apresentar em tribunal ou participar de funerais ou da coroação do pai.

Esta sexta-feira, o Tribunal de Recurso britânico confirmou a legalidade da medida adotada em 2020, mantendo a decisão de atribuir ao duque de Sussex um esquema de segurança “personalizado” e mais económico sempre que se encontra no país. A decisão foi tomada por três juízes, que rejeitaram os argumentos apresentados pelos advogados de Harry. O príncipe alegava que foi “discriminado” e “tratado de forma inferior” ao ser-lhe retirada a proteção integral garantida aos membros ativos da família real.

O tribunal considerou, no entanto, que o plano elaborado pelo Comité Executivo para a Proteção da Realeza e de Figuras Públicas (Ravec) era “razoável e adequado”.

“Não posso concluir que o sentimento de injustiça do duque se traduza numa base legal para contestar a decisão do Ravec”, declarou o juiz Geoffrey Vos, ao ler o acórdão. Os juízes sublinharam que Harry passou a estar “fora do grupo de beneficiários automáticos de proteção” ao abdicar das funções reais e mudar-se para os Estados Unidos.

O esquema alternativo determina que o príncipe deve comunicar com 30 dias de antecedência qualquer visita ao Reino Unido, permitindo às autoridades avaliarem o nível de risco e decidirem caso a caso sobre a necessidade de proteção.

Os advogados do duque sustentaram que “a segurança e a vida dele estavam em risco”, mas a defesa do Ministério do Interior assegurou que o comité atuou de acordo com as normas e “num contexto de circunstâncias únicas”.