Serralves passa a gratuito para residentes em Portugal no 1.º domingo do mês

A Fundação de Serralves anunciou que, a partir deste domingo, os residentes em Portugal terão entrada gratuita durante todo o dia nos primeiros domingos de cada mês, alargando o regime anterior, que só acontecia de manhã.

Num comunicado, a Fundação disse que "a partir do domingo de 4 de maio, os residentes em Portugal terão entrada gratuita durante todo o dia nos primeiros domingos de cada mês, alargando a gratuitidade anterior, que só acontecia durante a manhã".

Estes domingos gratuitos em Serralves "dão acesso às exposições patentes no Museu, mas também permitem entrada sem custos na Ala Álvaro Siza, na Casa de Serralves, na Casa do Cinema Manoel de Oliveira e no Parque", indicou.

Para poder entrar de forma gratuita "basta ser residente em Portugal e apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Cidadão nacional ou o Cartão de Residente", explicou.

No comunicado, Serralves disse ainda que "oferece aos seus visitantes a entrada gratuita durante os grandes eventos anuais organizados pela Fundação", como o Serralves em Festa, que este ano está marcado para os dias 30 de maio a 1 de junho, o BioBlitz e a Festa do Outono.

Além disso, lembrou, "muitas das inaugurações das exposições em Serralves são também marcadas pelo acesso gratuito, no dia da abertura, a partir das 22 horas".

Este anúncio vem na sequência de alguma polémica em torno de Serralves devido a alegadas restrições na entrada no período em que é gratuita.

A questão mereceu críticas do PCP e do Bloco de Esquerda.