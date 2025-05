Uma nave espacial falhada da era soviética regressa à Terra. Só não se sabe onde vai cair

Estava destinado para Vénus, mas transformou-se em sucata espacial e em breve deverá cair na superfície terrestre.

O Kosmos 482, que a União Soviética lançou no espaço em 1972, fez parte integrante de uma série de missões a Vénus.

A viagem do aparelho, no entanto, não correu como previsto e este acabou por nunca sair da órbita da Terra devido a uma avaria do foguetão, relata o The Guardian.

Desde então, partes do veículo já se terão separado e feito o trajeto de volta para a superfície do planeta, mas é possível que algumas componentes importantes, como a cápsula de aterragem, ainda se mantenham intactas e que muito em breve seja possível recuperá-las.

O cientista holandês Marco Langbroek, tem-se debruçado sobre o caso. Segundo os seus cálculos, por volta de 10 de maio o veículo irá cair novamente na Terra a uma velocidade de 242 km/h.

Nada, no entanto que deva deixar apreensiva a população. “Embora não seja isento de riscos, não devemos ficar demasiado preocupados”, disse Langbroek ao jornal britânico.

O local do embate não é possível de prever, mas o objeto é relativamente pequeno e “o risco é semelhante ao da queda aleatória de um meteorito”, algo que acontece várias vezes ao longo do ano.

A nave espacial integra um paraquedas e um escudo térmico, mas é possível que nenhum destes dispositivos esteja a funcionar.

O The Guardian acrescenta ainda que o Kosmos 482 pode reentrar em qualquer lugar entre 51,7 graus de latitude norte e sul, ou tão a norte como Londres e Edmonton, em Alberta, no Canadá, quase até ao Cabo Horn, na América do Sul. Mas como a maior parte do planeta é água, "há boas probabilidades de que acabe em algum oceano", clarifica o cientista.