GNR com data extra em Lisboa nos concertos de celebração dos 45 anos de carreira

Os concertos de celebração dos 45 anos de carreira dos GNR incluem mais uma data no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 06 de novembro, foi anunciado esta quarta-feira.

"Depois da segunda data confirmada no Coliseu do Porto, os GNR anunciam agora uma data extra também no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 06 de novembro, estando ainda à venda os últimos bilhetes para o dia 07", refere o agenciamento do grupo num comunicado hoje divulgado.

Os concertos no Coliseu do Porto estão marcados para os dias 18 e 19 de outubro.

Nestes espetáculos, Toli César Machado, Rui Reininho e Jorge Romão "vão partilhar as canções que fazem parte da história da música portuguesa e da vida de muitos portugueses".

Os GNR (Grupo Novo Rock), formados em 1980 no Porto, contam com 12 álbuns de originais editados, quatro coletâneas e dois discos ao vivo.

Ainda antes da entrada de Rui Reininho, editaram o primeiro "single", "Portugal na CEE", em 1981, com Alexandre Soares, na voz e guitarra. Em 1982, já com o atual vocalista, lançaram o álbum de estreia, "Independança", e atuaram no festival de Vilar de Mouros.

Entre os temas de maior sucesso do grupo contam-se "Dunas", "Efetivamente", "Pronúncia do Norte", que conta com a participação de Isabel Silvestre, "Morte ao Sol", "Popless", "Mais vale nunca" ou "Vídeo Maria".

Os preços dos bilhetes para os concertos dos coliseus variam entre os 20 e os 55 euros, no caso do Porto, e os 25 e os 55 euros, no caso de Lisboa.