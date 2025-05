Bad Bunny anuncia novo concerto em Lisboa a 27 de maio de 2026

A passagem do cantor porto-riquenho Bad Bunny por Portugal, em maio do próximo ano, irá incluir mais uma data, anunciou a promotora Live Nation Portugal.

Na segunda-feira foi anunciado que o músico atuaria no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 26 de maio de 2026, no âmbito da digressão mundial "Debí tirar más fotos".

Hoje, dia em que foi feita uma pré-venda dos bilhetes, a promotora anunciou, nas redes sociais, uma data extra: 27 de maio, também no Estádio da Luz.