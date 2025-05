Morreu James Foley realizador de Glengarry Glen Ross e Cinquenta Sombras de Grey

O realizador norte-americano James Foley, conhecido pelo clássico Glengarry Glen Ross, pelas duas sequelas de Cinquenta Sombras de Grey e episódios de séries televisivas como Twin Peaks, Hannibal e House Of Cards morreu aos 71 anos, foi divulgado esta sexta-feira.

Um representante do realizador adiantou ao portal The Hollywood Repórter que Foley morreu "pacificamente durante o sono no início desta semana" (terça-feira) na sua casa em Los Angeles, após uma "luta de anos" contra um cancro no cérebro, noticiaram diversos medias norte-americanos e europeus.

James Foley nasceu em Brooklyn em 1953 e o seu filme de estreia foi Reckless, em 1984, protagonizado por Daryl Hannah e Aidan Quinn. Seguiu-se Homens à Queima-Roupa (1986), com Sean Penn e Christopher Walken, que incluía a canção de Madonna "Live to Tell".

De acordo com o portal Euronews o norte-americano voltaria a trabalhar com Madonna em vários videoclips - "Live To Tell", "Papa Don"t Preach" e "True Blue" - antes de colaborar com a cantora em Quem é Aquela Rapariga?, de 1987.

O seu filme mais aclamado pela crítica foi Glengarry Glen Ross, escrito por David Mamet, em 1992, e protagonizado por Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris, Kevin Spacey e Alec Baldwin.

A película não foi um êxito de bilheteira, mas tornou-se um clássico de culto, tendo sido nomeado para um Óscar pela interpretação de Al Pacino.

Na televisão, Foley dirigiu episódios da série clássica de David Lynch, Twin Peaks, de Hannibal, protagonizada por Mads Mikkelsen, do drama americano Billions e 12 episódios do sucesso da Netflix, House Of Cards.

O seu último trabalho como realizador foram os dois últimos filmes da franquia "Fifty Shades", As Cinquenta Sombras Mais Negras e As Cinquenta Sombras Livre, de 2017 e 2018, protagonizados por Dakota Johnson e Jamie Dornan.