Trienal de Arquitetura de Lisboa atribui Prémio Carreira a paquistanesa Yasmeen Lari

A arquiteta paquistanesa Yasmeen Lari foi a escolhida para receber o Prémio Carreira 2025, anunciou esta sexta-feira a Trienal de Arquitetura de Lisboa, que revelou ainda os finalistas do prémio para profissionais emergentes.

Em comunicado, a Trienal de Arquitetura de Lisboa classificou a carreira da arquiteta distinguida como "um poderoso testemunho do papel que a arquitetura pode desempenhar na melhoria das condições de vida das pessoas, desafiando a desigualdade, resistindo ao colapso ecológico e construindo um futuro mais justo".

Lari vai estar em Lisboa no começo de outubro, aquando da abertura da Trienal, para uma conferência pública.

O prémio Carreira tem o apoio do Millennium BCP e "distingue práticas individuais ou coletivas no ativo que tenham tido um impacto significativo no ambiente construído e cujos contributos futuros para a arquitetura continuarão a inspirar".

Multipremiada ao longo da carreira de mais de seis décadas, Lari foi a primeira mulher arquiteta do seu país e criou uma série de projetos de grande dimensão no Paquistão, para se retirar em 2000.

No entanto, o sismo de 2005, que matou mais de 79 mil pessoas, fez com que se sentisse na obrigação de ajudar: "Não sabia o que é que eu podia fazer enquanto arquiteta. Nunca tinha feito qualquer tipo de trabalho em zonas de desastre, ou projetos nas montanhas. Não tinha mão de obra, tinha abandonado o meu ateliê. Mas descobri que, se fazes algo para lá da tua zona de conforto, a ajuda acaba sempre por chegar", disse ao jornal britânico The Guardian, em 2020.

"Em resposta às inundações catastróficas que atingiram o Paquistão em 2022, Yasmeen Lari comprometeu-se a ajudar a construir mais de um milhão de casas, guiada pela sua filosofia dos "quatro zeros": zero carbono, zero resíduos, zero doadores e zero pobreza", pode ler-se no comunicado divulgado hoje pela Trienal.

Já em relação ao prémio destinado a arquitetos emergentes, os finalistas são os ateliês Bangkok Tokyo Architecture, da Tailândia, Palma, do México, ReSa Architects, da Índia, Robida Collective, de Itália, e TEN, da Suíça.

O júri de ambos os galardões foi constituído pelos arquitetos Inês Lobo, Lígia Nobre, Samia Henni, Sandi Hilal e Yuma Shinohara.

A sétima edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa vai decorrer de 02 de outubro a 08 de dezembro.