Dezenas assinam carta aberta sobre assédio após IndieLisboa afastar Ico Costa

Dezenas de personalidades ligadas ao cinema questionam a legitimidade de um festival para retirar da programação o trabalho de várias pessoas, a propósito do IndieLisboa ter afastado um projeto de Ico Costa, após denúncias de violência doméstica.

Pelo menos 145 pessoas já assinaram a carta aberta para debate no setor do cinema, no seguimento de um debate sobre os princípios que devem guiar as relações entre os festivais, produtores e realizadores, após o IndieLisboa ter retirado da programação um filme e um projeto do realizador e produtor Ico Costa.

O autor de filmes como "Alva" (2019) e "O Ouro e o Mundo" (2024), que trabalha em produção através da Oublaum Filmes, que fundou em 2019, foi acusado por uma alegada vítima de violência doméstica de agressões verbais, físicas e psicológicas, "estratégias de intimidação, de chantagem emocional e de vitimização", durante um relacionamento há cerca de quatro anos.

Na sequência da denúncia, divulgada na rede social Instagram, a direção do IndieLisboa explicou que retirou da competição oficial o filme "Balane 3", de Ico Costa, e um outro projeto por ele produzido, ainda não finalizado.

Contactado pela agência Lusa, Ico Costa refutou todas as acusações, dizendo que a denúncia é falsa.

Na carta aberta divulgada este sábado, os subscritores começam por expressar solidariedade com todas as pessoas que tenham sofrido ou testemunhado situações de violência de qualquer tipo e manifestam a sua preocupação com "a falta de confiança que os canais oficiais de denúncia tantas vezes inspiram, levando as pessoas a recorrer à exposição nas redes sociais ou à partilha de emails".

"Em vez de ponderação, cuidado e proteção, o festival em questão emitiu um comunicado equívoco, levando o caso à comunicação social e permitindo um linchamento público", referem os autores da carta.

Para os subscritores, "um filme é o resultado de um trabalho coletivo, do investimento e esforço de várias pessoas".

"Qual a legitimidade de um festival de cinema para retirar da sua programação o trabalho de todas essas pessoas, lançando sobre ele opróbrio e suspeitas que em nada lhes dizem respeito?", questionam.

E adiantam que "o problema cultural do assédio, da violência doméstica, laboral, de género, bem como de outras formas de violência sistematizadas e com base em assimetrias de poder, precisa de ser afrontado com o compromisso de todo o setor. E precisa também de rigor, precisão nas ferramentas usadas, nas decisões tomadas, e nas formas de comunicação das mesmas. Caso contrário, gera-se apenas uma cortina de fumo que descredibiliza as vítimas, protege agressores e potencialmente vitimiza pessoas inocentes".

Os autores da carta consideram que "os festivais de cinema não possuem estas ferramentas" e que "não faz parte da sua missão, das suas competências, da formação dos seus trabalhadores e dirigentes".

"A condenação ao opróbrio e ostracismo são mecanismos que não podem ter lugar numa democracia", acrescentam os subscritores do documento, para quem esta é uma reflexão para continuar.

"Apelamos, por isso, ao debate e compromisso, por parte dos festivais de cinema e restantes organizações de exibição e distribuição, sobre estas situações e os limites da legitimidade para sentenciar realizadores e filmes", lê-se na missiva.