Eurovisão: Concurso acontece esta semana na Suíça, e Portugal está em competição

O 69.º Festival Eurovisão da Canção, no qual competem 37 países, começa na terça-feira, em Basileia, na Suíça, com a primeira semifinal, em que é apresentada a canção "Deslocado", dos Napa, que este ano representam Portugal.

Embora haja 37 países em competição, apenas 26 estarão na final, no sábado, e a avaliar pela média de várias casas de apostas, calculada pelo "site" eurovisionworld.com, especializado no concurso, Portugal não será um deles.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na semifinal de terça-feira, além de Portugal, estarão em competição Islândia, Polónia, Eslovénia, Estónia, Ucrânia, Suécia, Noruega, Bélgica, Azerbaijão, São Marino, Albânia, Países Baixos, Croácia e Chipre.

Apenas dez vão passar à final, marcada para sábado e, na sexta-feira à tarde, Portugal surgia em 14.º lugar nas apostas relativas à primeira semifinal. Caso aconteça, não será a primeira vez. Em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Na terça-feira, além dos Napa, uma outra cantora portuguesa subirá a palco: iolanda, a representante de Portugal no ano passado, irá atuar a convite da organização.

Na segunda semifinal, na quinta-feira, serão escolhidas outras dez canções, entre as 16 em competição.

Nesse dia, apresentam-se a concurso: Austrália, Montenegro, Irlanda, Letónia, Arménia, Áustria, Grécia, Lituânia, Malta, Geórgia, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Israel, Sérvia e Finlândia.

Além dos 20 países escolhidos nas duas semifinais irão também competir na final os chamados "Big Five" (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião, Suíça, que têm entrada direta.

No ano passado, na 68.ª edição, que aconteceu em Malmo, na Suécia, Portugal ficou em 10.º lugar no Festival Eurovisão da Canção, com iolanda e a canção "Grito".