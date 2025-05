Xutos, Pedro Abrunhosa, Slow J e Nuno Ribeiro no Sabores de Perdição em Castelo Branco

Xutos & Pontapés, Pedro Abrunhosa, Slow J e Nuno Ribeiro integram o cartaz do Festival Sabores de Perdição, em Castelo Branco, que se realiza nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho, anunciou esta segunda-feira a Câmara Municipal.

Na edição deste ano, o certame vai estar organizado em quatro espaços principais, o que implica uma ocupação superior do centro cívico da Devesa, anunciou o presidente do município de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues.

O autarca falava durante uma conferência de imprensa para a apresentação do Festival Sabores de Perdição.

"O certame vai ter tascas, tasquinhas, um espaço dedicado ao bordado de Castelo Branco e um conjunto de "chefs" que irão preparar pratos inspirados na região", afirmou.

Leopoldo Rodrigues garantiu que a maior fonte dinâmica do país, com projeções de água, som e luz, que está a ser construída na Praça da Devesa - um investimento de 740 mil euros - vai estar em funcionamento pela altura do festival.

"O evento decorre no centro cívico e a fonte irá fazer parte integrante deste evento", garantiu o autarca.

Um palco principal irá receber, no dia 19, a banda portuguesa Xutos & Pontapés. Segue-se Pedro Abrunhosa no dia 20, Slow J a 21 e no último dia irá atuar Nuno Ribeiro.

No dia 22, haverá ainda um concerto pelo Conservatório de Música de Castelo Branco, com cerca de 400 crianças.

Durante o festival irá ainda haver tributo a Bruce Springsteen, The Police e Rolling Stones.

Segundo Leopoldo Rodrigues, o Festival Sabores de Perdição tem orçamentado meio milhão de euros, o mesmo valor de 2024, quando regressou a Castelo Branco após um interregno de três anos e de duas edições em formato digital.

Para já, ainda não foi avançado oficialmente o número de expositores que vão estar presentes, uma vez que as inscrições ainda estão a decorrer.