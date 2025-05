Podcasts. "Extremamente Desagradável" em segundo num mês sem episódios

A Renascença mantém-se no topo do mercado de downloads de podcasts em Portugal. O "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, figura em segundo lugar do ranking de podcasts elaborado pela Marktest, num mês em que não teve nenhum episódio novo.

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Marktest, O podcast da Renascença, que esteve em pausa durante o mês de abril, atingiu mais de 804 mil downloads no mês passado, mesmo sem conteúdo novo. Para comparação, a média de ouvintes semanais em março foi de 318 mil, mês em que o podcast superou os 2,7 milhões de downloads.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No top de podcasts Renascença analisados nesta compilação menção especial para os conteúdos de informação - como os Noticiários / Bola Branca - que, num mês particularmente desafiante a nível noticioso, conseguem bons resultados. Nestes, especial destaque deve ser dado ao Explicador Renascença, que cresceu 77% em relação aos números alcançados em março.

Na plataforma Spotify, o podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" é o podcast mais ouvido há quatro anos consecutivos.

O ranking de podcasts publicado esta terça-feira, o "Pod_Scope", é um serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em abril, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença:

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao Youtube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.