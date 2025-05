Série "O Arquiteto" será uma ficção e não vai retratar Tomás Taveira

A série "O Arquiteto" não vai retratar os casos sexuais de Tomás Taveira, tratando-se de uma obra inteiramente de ficção que pretende abordar casos de abuso sexual. Ao "Watch Party", Rui Melo, protagonista da série, contradiz algumas notícias que apontavam que iria interpretar Tomás Taveira. "A minha personagem não se chama Tomás Taveira", refere, logo no início do episódio do podcast de filmes e séries da Renascença. Tomé Serpa é o nome do titular "Arquiteto" que se inspira em vários casos de assédio, mas não pretende retratar em formato de "biopic" o caso de Tomás Taveira. "Estou muito contente da forma como se fala deste assunto dos abusos de poder. Cada vez mais no mundo em que vivemos é importante isto ser abordado", defende Rui Melo. "É tempo de haver um #MeToo em Portugal"

O ator acredita que "é tempo de haver um #MeToo em Portugal" e espera que a série contribua para esta discussão que "durante muito tempo foi tabu". A série é realizada por João Maia e escrita por Patrícia Müller. Rui Melo considera que "é muito importante" que haja uma visão feminina nos guiões, para a "defesa do que é ser mulher e que é muito importante nesta série". O ator lamenta, por outro lado, ter recebido ameaças "dos dois espectros", depois de ter partilhado uma publicação a anunciar a produção da série. "Coisas muito agressivas, quase ameaças de morte. Pessoas que acham que o assunto não deve ser tocado e pessoas que assumem que a série iria defender uma figura que não merece a menor defesa. Tudo isso são assunções erradas", relata.

Rui Melo indica que leu bastante sobre o tema retratado em "O Arquiteto". O ator e a argumentista Patrícia Müller falaram também com vítimas de abuso, mas evitaram conversar com agressores condenados ou acusados. A série vai ter cenas "muito violentas emocionalmente", o que exigiu "muitos cuidados" no set. "Todas as mulheres com quem tive o privilégio de contracenar na série são extraordinárias atrizes e estavam com vontade de tocar a fundo neste assunto. E a única forma é executar a coisa com verdade. Há cenas que são, de facto, violentas", partilha, ainda.