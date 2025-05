Influenciadora mexicana morta a tiro durante transmissão em direto do TikTok

Uma jovem influenciadora digital mexicana, conhecida pelos seus vídeos sobre beleza e maquilhagem, foi morta a tiro durante uma transmissão em direto no TikTok.

A morte de Valeria Márquez, 23 anos, está a ser investigada de acordo com os protocolos de femicídio - o assassinato de mulheres ou raparigas por razões de género -, disse o procurador do Estado de Jalisco num comunicado divulgado na noite de terça-feira.

O femicídio pode envolver violência degradante, abuso sexual, uma relação com o assassino ou a exposição do corpo da vítima num espaço público, segundo as autoridades mexicanas.

Márquez foi morta na terça-feira no salão de beleza onde trabalhava na cidade de Zapopan por um homem que entrou e disparou sobre ela, refere o comunicado. O Ministério Público não nomeou qualquer suspeito.

Segundos antes do incidente, Marquez foi vista na sua transmissão em direto no TikTok sentada a uma mesa a segurar um peluche. Ouviu-se dizer "eles estão a chegar", antes de uma voz ao fundo perguntar "Ei, Vale?"

"Sim", respondeu Márquez, pouco antes de silenciar o som da transmissão em direto.