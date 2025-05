MACAM assinala Dia Internacional dos Museus com entrada gratuita e visitas especiais

O Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), em Lisboa, celebra o Dia Internacional dos Museus com entrada gratuita no domingo, 18 de maio, e atividades especiais ao longo do fim de semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A programação inclui visitas guiadas, conversas e acesso a espaços habitualmente encerrados ao público.

No sábado e domingo, pelas 12h00, decorre a visita-conversa “Jardins do Futuro”, organizada em parceria com o festival Jardins Abertos. A iniciativa propõe um diálogo entre arte e ecologia, no jardim do MACAM.

Já no domingo, às 15h30, terá lugar a visita temática “Desafios na Conservação e Instalação de Obras de Arte em Museus”, centrada na obra No Life Lost II (2015), de Berlinde De Bruyckere. A visita será conduzida por Sofia Gomes, gestora da coleção MACAM.

Entre as 15h00 e as 18h00 de domingo, os visitantes poderão ainda aceder livremente ao espaço àCapela – Live Arts&Bar, instalado numa antiga capela dessacralizada e habitualmente encerrada. Nesse espaço estará patente a instalação site-specific “Trinity”, do artista espanhol Carlos Aires.

“É uma oportunidade única para conhecer o MACAM por dentro e por fora, e para vivenciar a sua visão artística e museológica inovadora”, refere a direção do museu.

Mais informações sobre o programa e o museu estão disponíveis em www.macam.pt.