Há um "Mar de Marionetas" em Espinho a partir desta sexta-feira

Arranca esta sexta-feira a 20ª edição do Festival "Mar de Marionetas", que promete trazer "propostas inovadoras" ao municipio de espinho, que incluem "oficinas, exposições, espetáculos e dinâmicas de rua", revela a diretora artística à Renascença.

Filipa Mesquita conta que, ao longo dos seus 20 anos, o projeto já "cimentou relações" com o público.

"O festival faz parte da cidade é essa perspectiva que nós queremos sempre dar continuidade, de podermos conviver com os nossos amigos, com as nossas famílias, de podermos estar juntos", conta.

A agente cultural salienta a importência de eventos que promovam a "fruição cultural" que "faz tanta falta", para a "sanidade mental".

A programação, que conta com atuações de várias companhias internacionais de Espanha, Brasil e Chile e Japão, destina-se a "todas as gerações", no entanto, para o público infantil, Filipa Mesquita destaca o espetáculo que marcará o encerramento do certame e que "mistura um pouco a marioneta e o circo, a acrobacia no espaço público".

Para os adultos, no primeiro dia de junho, será apresentada a peça “Próxima Estação”, um espetáculo de atores e formas animadas, a partir do universo poético de Fernando Pessoa.

"Isto não é só um ato de espetáculo, mas é também um momento de experiência de vida que fica marcada no próprio seio familiar", remata.