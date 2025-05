40% dos portugueses têm tensão arterial elevada, mas a hipertensão continua por diagnosticar

Cerca de 40% dos portugueses têm tensão arterial elevada, mas "muitas veszes ela não está identificada e por isso não é tratada devidamente", revela este sábado à Renascença o neurologista Denis Daniel.

O membro da Sociedade Portuguesa do AVC explica que a hipertensão é uma "condição silenciosa que muito raramente apresenta sintomas" mas que, a longo prazo, "pode causar dano crónico em pequenas artérias no cérebro, nos rins e no coração", provocando " Acidentes Vasculares Cerebrais, problemas cardiovasculares, entre outros".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o especialista, "40% da população será hipertensa", mas apenas metade estará diagnosticada. Mesmo assim, só "metade das pessoas medicadas têm a doença controlada".

A redução do consumo de sal é a forma "mais eficaz" de prevenir o desenvolvimento da doença, indica Denis Daniel.

"Devemos ter o bom hábito de olhar para os rótulos e ver a quantidade de sal que lá está e reduzir adição de sal que nós quando confecionamos os alimentos", recomenda.

Para além disso, o clínico recomenda a "prática de exercício físico durante meia hora em pelo menos três dias da semana".