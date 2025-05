Mestre do xadrez Magnus Carlsen enfrenta empate em jogo contra 140 mil pessoas

O grande mestre de xadrez norueguês Magnus Carlsen está a jogar uma partida de xadrez contra 140 mil pessoas em todo o mundo, num mega jogo que poderá subverter as expectativas, se terminar num empate nos próximos dias.

Anunciado como "Magnus Carlsen vs. The World" (Carlsen contra o Mundo), o jogo online começou a 04 de abril no Chess.com, o maior site de xadrez do mundo, e é o primeiro jogo online de estilo livre com um campeão mundial.

Embora o Chess.com tenha previsto que Carlsen ganharia por uma larga margem, a equipa adversária pode vir a forçar um empate, caso coloque o rei de Carlsen em cheque por três vezes.

"Neste momento estamos a caminhar para um empate por cheque perpétuo", admitiu Carlsen numa declaração esta sexta-feira. "Senti que estava um pouco melhor, no início da abertura, e depois talvez não tenha jogado com tanta precisão. Honestamente, desde então, não me deram uma única hipótese. Por isso, agora, acho que é só ir em direção ao empate".

"De um modo geral, 'o mundo' tem jogado um xadrez muito, muito sólido desde o início. Talvez não optando pelas opções mais ousadas, mas mantendo-o mais na linha do xadrez clássico - o que nem sempre é a melhor estratégia, mas desta vez resultou bem", acrescentou.

Numa partida de estilo livre, os bispos, cavalos, torres, rainha e rei são distribuídos aleatoriamente pelo tabuleiro, enquanto os peões permanecem nos seus lugares habituais. O xadrez de estilo livre é popular porque permite aos jogadores serem mais criativos e evitarem a memorização.

A Equipa Mundial vota em cada jogada e cada lado tem 24 horas para fazer a sua jogada. Carlsen está a jogar com as brancas.

"Para a maior parte das pessoas na equipa Mundo, é a primeira oportunidade para poderem dizer que jogaram uma partida de xadrez contra Magnus Carlsen", disse Mike Klein, jornalista sénior do Chess.com, em declarações à Associated Press. Penso que "o mundo" vai ficar contente por poder dizer: "Fiz parte de um empate contra Magnus Carlsen".

Klein jogou e perdeu com Carlsen duas vezes em partidas de blitz num bar de hotel, quando o norueguês se aborrecia numa pausa num campeonato mundial.

"Venceu-me duas vezes sem grande esforço; teria aceite de bom grado um empate em qualquer um desses jogos", afirmou Klein.

Grande mestre aos 13 anos, Carlsen goza de um estatuto de celebridade que poucos outros jogadores de xadrez têm.

O jogador de 34 anos tornou-se o melhor classificado do mundo em 2011 e ganhou cinco campeonatos do mundo. Alcançou a classificação mais alta de sempre no xadrez, 2882, em 2014, e manteve-se como 'número um' mundial indiscutível durante mais de uma década.

No ano passado, foi notícia por ter abandonado um torneio em Nova Iorque depois de se recusar a mudar as calças de ganga que usava durante a competição. Mais tarde, aceitou uma multa de 200 dólares e os responsáveis concordaram em flexibilizar o código de vestuário.

No final, Carlsen leiloou as calças de ganga para fins de caridade e doou a licitação vencedora de 36.100 dólares a uma instituição de caridade para jovens.

Este é o terceiro jogo online "vs. The World", que bateu os recordes anteriores. Em 1999, o grande mestre russo Garry Kasparov jogou contra mais de 50.000 pessoas na Microsoft Network.

Alguns jogadores de topo ajudaram a orientar as jogadas da equipa Mundo, mas Kasparov venceu o jogo ao fim de quatro meses, aclamando-o como "o maior jogo da história do xadrez".

Na altura, Klein era professor de xadrez num campo de férias. "Começávamos as aulas todos os dias a ver a próxima jogada de Kasparov, falávamos sobre ela e passávamos alguns minutos todas as manhãs a decidir o que iríamos responder", recordou.

O grande mestre indiano Viswanathan Anand ganhou o seu jogo "vs. The World" no ano passado contra quase 70.000 jogadores no Chess.com.

O objetivo do jogo com Carlsen era quebrar a marca de 70.000 jogadores de Anand, e acabou por duplicá-la.