Eurovisão. Televisão espanhola quer auditoria ao televoto que deu pontuação máxima a Israel

A RTVE, a televisão nacional espanhola, vai avançar com uma auditoria ao televoto espanhol na Eurovisão deste ano, que deu pontuação máxima à canção de Israel na final deste sábado.

A música "New Day Will Rise", interpretada por Yuval Raphael, venceu o televoto da Eurovisão, totalizando 297 pontos, mas apenas conquistou 60 pontos na votação do júri, o que fez com que terminasse a competição em segundo lugar, atrás da Áustria.

Israel dominou o televoto e, em 13 países, incluindo Portugal e Espanha, foi mesmo o país mais votado. No entanto, a RTVE considera que, tendo em conta o contexto atual de guerras que afetam países participantes na Eurovisão, como também é o caso da Ucrânia, há a possibilidade dos resultados estarem a ser influenciados por estes conflitos.

O método do televoto eurovisivo tem, de resto, estado sob escrutínio nos últimos anos. A mesma pessoa pode votar até 20 vezes num dispositivo ou cartão de crédito e a identidade de quem vota não é escrutinada.

Segundo a BLITZ, a RTP prepara também uma resposta à polémica.

A presença de Israel no certame tem sido bastante criticada nos últimos, devido ao conflito na Faixa de Gaza. Fãs da Eurovisão apontam para critérios díspares da organização que expulsou a Rússia do festival, contudo permite a manutenção da comitiva israelita. E há quem também questione a independência da Eurovisão numa altura em que a Moroccanoil, uma empresa israelita, é o principal patrocinador do evento.

Na edição do ano passado, na Suécia, várias delegações, incluindo a portuguesa, denunciaram mau ambiente e episódios de assédio da responsabilidade da delegação israelita. A representante portuguesa de 2024, Iolanda, terminou a sua atuação na final com as palavras: “A paz irá prevalecer.” Além disso, Iolanda tinha também as unhas pintadas com motivos alusivos à Palestina.

Após a atuação, a Eurovisão colocou nas redes sociais do festival um vídeo da atuação portuguesa na semifinal e não na final. No canal do Youtube, o vídeo da atuação foi colocado só depois de todos os restantes artistas.

A situação levou, na altura, a RTP a pedir uma reunião com a Eurovisão para esclarecer os incidentes.