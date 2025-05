Festival de filmes portugueses começa quarta-feira em Nova Iorque

A 15.ª edição do festival de curtas-metragens portuguesas organizado pelo Arte Institute conta com nove filmes e começa na quarta-feira no Lincoln Center, em Nova Iorque, foi hoje anunciado.

Fundado em 2011 pela programadora portuguesa Ana Ventura Miranda, o Arte Institute promove várias iniciativas culturais nos Estados Unidos, entre as quais o NY Portuguese Short Film Festival, um festival itinerante dedicado às curtas-metragens portuguesas.

Para esta edição, foram escolhidos nove filmes de ficção, documentário e animação, produzidos por realizadores portugueses em território nacional e no estrangeiro.

Entre eles estão "Antes do nascer da Lua", história de Mário Patrocínio sobre uma família de três mulheres que tenta sobreviver num mundo com escassez de água, e "Âncora", de Helder Faria, entre o documentário e a ficção em torno de duas mulheres, uma ucraniana e uma portuguesa, que se cruzam numa ida ao Banco Alimentar.

Há ainda três curtas-metragens de animação, com "T-Zero", de Vicente Niró, com ecos sobre turismo e gentrificação, "A cada dia que passa", uma fábula em "stop-motion" de Emanuel Nevado no interior montanhoso de Portugal, e "Crescer à Força", uma conversa catártica entre três amigos e coassinada por Artur Correia, Felipe Kenji e Sofia Almeida. .

"Crescer à Força" teve coprodução da Universidade Lusófona, à semelhança de "O Sorteio", filme de Lourenço Barjona e Lucas Torres passado num futuro distópico com falta de recursos, onde ocorre um sorteio mensal para escolher 15 milhões de pessoas para morrer.

"Primeiro Encontro", uma comédia romântica de Luís Filipe Borges, "Valsa na Lua", de Francisco de Assis, sobre os dramas de um jovem adulto, e "A Estrutura Imóvel", de Juliana Julieta, rodado durante um protesto em Nova Iorque de crítica a feministas transfóbicas, completam o programa deste ano do festival.

Em comunicado, o Arte Institute lembra que este festival dedicado a curtas-metragens portuguesas tem um caráter itinerante, na promoção dos "melhores trabalhos de uma nova geração de jovens realizadores portugueses", dentro dos Estados Unidos e noutros países.

Nos Estados Unidos, além de Nova Iorque, o festival vai passar por New Bedford, San Francisco, Sausalito, Berkeley, Providence, Rhode Island, San Diego e Fall River.

Alemanha, Hungria, Austrália, Croácia, China, França, Índia, Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste e Cabo Verde são outros países onde estes filmes serão projetados.

O Arte Institute é uma organização independente e sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que "dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte contemporânea portuguesa, através de eventos que produz em todos os continentes".