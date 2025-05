Google revela ferramenta Gemini Flow que permite criar filmes com Inteligência Artificial

Os realizadores Darren Aronofsky e Eliza McNitt são dois dos primeiros cineastas a colaborar com a Google na nova ferramenta Gemini Flow, que permite criar filmes com Inteligência Artificial através de descrições, anunciada hoje na conferência Google I/O.

O primeiro projeto apresentado hoje em Mountain View, Estados Unidos, chama-se "Ancestra", combina imagens filmadas com pessoas reais e imagens criadas pela ferramenta da Google, que é uma evolução da VideoFX e usa as capacidades generativas da nova plataforma Veo3.

"Filmámos desempenhos muito emotivos mas depois gerámos vídeo que nunca poderíamos ter captado", explicou a realizadora Eliza McNitt, autora de "Ancestra". Isso inclui imagens de si própria como bebé ainda dentro da barriga da mãe. "É outra lente através da qual posso ver o mundo", descreveu.

A curta-metragem estreia-se no dia 13 de junho no festival de cinema de Tribeca, e é o primeiro lançamento do novo estúdio de filmes IA de Darren Aronofsky, Primordial Soup, que assinou um acordo com a unidade Google DeepMind.

"Tem sido muito interessante ver as forças e limites destes modelos e tentar modelá-los para criar ferramentas narrativas", disse Aronofsky, num vídeo mostrado no encontro I/O.

O cientista da Google Jason Baldridge disse, durante a conferência que decorre hoje em Mountain View, Califórnia, que a tecnológica desenvolveu a ferramenta Gemini Flow com base nas necessidades dos cineastas.