Livro de contos traduzido do canarês vence prémio Booker Internacional

O livro de contos "Heart Lamp", da escritora indiana Banu Mushtaq, conquistou o prémio literário Booker Internacional 2025, tornando-se no primeiro livro do género a vencer o galardão, anunciou esta terça-feira a organização.

O livro é também o primeiro escrito em canarês, uma língua da Índia falada por 65 milhões de pessoas, a vencer o Booker Internacional. A tradução para o inglês foi feito por Deepa Bashthi (a primeira tradutora indiana a ganhar o Booker Internacional).

""Heart Lamp" é algo genuinamente novo para leitores em inglês. Uma tradução radical que abana a linguagem, para criar novas texturas numa pluralidade de ingleses. Desafia e expande a nossa compreensão da tradução. Estas belas, ocupadas e esperançosas histórias emergem do canarês, misturadas com a extraordinária riqueza sociopolítica das outras línguas e dialetos. Fala das vidas das mulheres, de direitos reprodutivos, fé, casta, poder e opressão", afirmou o presidente do júri deste ano, o também escritor Max Porter.

Citado em comunicado, Porter disse que "este foi o livro que os jurados realmente adoraram, logo a partir da primeira leitura", ficando agora "entusiasmados por partilhar este oportuno e palpitante vencedor do Prémio Booker Internacional 2025 com leitores pelo mundo".

O júri foi ainda composto pelo poeta Caleb Femi, pela editora Sana Goyal, pelo autor e tradutor Anton Hur, e pela cantora Beth Orton.

De acordo com a organização do Booker, "Heart Lamp" "conta a resiliência, resistência, sagacidade e irmandade das mulheres em comunidades patriarcais no sul da Índia".