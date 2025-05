Encontrado busto de Jim Morrison roubado há 37 anos de famoso cemitério de Paris

O busto do cantor Jim Morrison, figura da banda The Doors, roubado há 37 anos do famoso cemitério parisiense Père Lachaise, foi descoberto acidentalmente durante uma operação policial.

A polícia de Paris anunciou na segunda-feira, através das redes sociais, a descoberta da escultura, criada pelo artista croata Mladen Mikulin, que foi roubada durante a noite sem pistas sobre os criminosos.

Morrison, cantor e figura-chave do grupo The Doors, morreu em Paris em 1971.

Embora a sua morte tenha sido oficialmente atribuída a uma paragem cardíaca no seu apartamento na rua Beautreillis, várias testemunhas sugeriram posteriormente uma overdose numa discoteca que teria sido ocultada pelas autoridades e amigos.