Fotografia de um ovo vale prémio a português no World Food Photography Awards

“As senhoras idosas na imagem estão a ‘organizar uma formação Portão do Dragão’”, explica Xiaoling Li. “Esta é uma expressão chinesa usada para descrever vizinhos que se juntam para conversar, partilhar histórias e pôr a conversa em dia. Comem o famoso petisco de Sichuan, rolinhos primavera (spring rolls). A comida torna estas pessoas felizes; desfrutam de uma vida bonita e alegre”, refere.

A fotógrafa tirou a imagem "Os Idosos a Saborear Comida Deliciosa". A fotografia, que venceu inicialmente a categoria Food for the Family, foi tirada na Antiga Cidade de Shuangliu, na província de Sichuan, na China.

A grande vencedora dos prémios que valorizam as melhores fotografias de comida do mundo foi a chinesa Xiaoling Li.

"O meu objetivo era mostrar todos os elementos do ovo de forma realista – a casca, a clara e a gema – mas separando-os", disse Boto, em comunicado.

Finalista dos prémios várias vezes, triunfou novamente este ano. A sua imagem "Egg" recebeu a distinção Highly Commended na categoria MPB Award for Innovation.

O português André Boto foi um dos fotógrafos premiados no World Food Photography Awards.

Os vencedores das 25 categorias do concurso foram revelados pelo chef, empresário e escritor gastronómico Yotam Ottolenghi nas Mall Galleries, em Londres, terça-feira, 20 de maio, durante uma cerimónia de entrega de prémios que reuniu estrelas do mundo da gastronomia e das artes.

O painel global de jurados deste ano, responsável por avaliar quase dez mil candidaturas enviadas de 70 países, foi presidido pelo fotógrafo de gastronomia, David Loftus e incluiu: Henrique Sá Pessoa, chef Michelin português, Claire Reichenbach, CEO da James Beard Foundation, Tom Athron, CEO da Fortnum & Mason, e Rein Skullerud, fotógrafo sénior e editor de fotografia do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.

As fotografias premiadas podem ser vistas no site oficial do World Food Photography Awards.