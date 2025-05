Isabela Merced espera que fãs revisitem "The Last of Us"

Isabela Merced espera que a segunda temporada de "The Last of Us" não seja um prato de degustação única.

Em entrevista exclusiva ao podcast "Watch Party", da Renascença, desta quinta-feira, a atriz norte-americana, que interpreta Dina, uma das novas personagens da série da HBO Max, expressa o desejo de que os fãs revisitem "The Last of Us" e descubram as camadas de segredos e intrigas que se escondem do olho nu ao primeiro visionamento.

Isabela Merced também fala da forma como entrou no projeto, depois do enorme sucesso da primeira temporada, e de como construiu a relação com a protagonista Ellie (Bella Ramsey), à frente e atrás das câmaras. A primeira temporada completa de "The Last of Us" e os episódios já lançados da segunda estão disponíveis, em Portugal, na Max. A plataforma de streaming da HBO disponibiliza novos episódios todos os domingos.

A Dina chegou na segunda temporada de "The Last of Us". É uma nova personagem, mas já é muito importante para a narrativa. Agora, sabemos que alguns membros do elenco são privilegiados e têm alcunhas entre si. Pertences a esse grupo? Já tens uma alcunha? E se sim, é um palavrão em português ou espanhol?

[risos] Não, só me chamam Izzy. É essa a minha alcunha. E eu gosto, porque assim eu sou a Izzy e Bella [Ramsey] é Bella. E juntas, completamo-nos.

Izzy + Bella: Isabella. E não é um palavrão, és sortuda.

Sim. Eles contornam isso [a alcunha que é um palavrão] pronunciando de forma errada, mas mesmo assim tem tanta piada. E sei que Bella tem uma alcunha para o Pedro [Pascal], que é Pedge, que eu também acho adorável.

E o que te puxou em The Last of Us e para a tua personagem, em concreto?

Até fui eu que fui puxada para a série. Foi um pedido aleatório do Craig e do Neil para se reunirem comigo. Eles não me disseram para quê, nem para quem. Só disseram: "Queremos encontrar-nos contigo". E eu pensei: "Bem, provavelmente é 'The Last of Us'". Foram eles que criaram a primeira temporada e a segunda temporada ia sair, então pensei que devia ser para isso, com certeza.

Dediquei-me logo a isso, decidi jogar o jogo. E joguei o jogo inteiro num fim de semana, em casa de um amigo, e na segunda-feira já estava mais que preparada. E já era fã. Porque toda a experiência daquele jogo é muito, muito boa.

Mais tarde, descobri que queriam falar comigo por causa da Dina, e pensei, "bem… é um papel bem mais importante do que eu estava à espera".

Uma coisa que impressiona na Dina e na relação que ela tem com a Ellie é o facto de conseguirem comunicar tanta coisa só com olhares e sorrisos. Como é que se desenvolve esse tipo de química, que basta olhar para a outra pessoa para a audiência perceber tudo o que é comunicado entre as duas personagens?

Isso é tão querido. Sinceramente, acho que a Bella e eu sempre tivemos esse tipo de energia uma com a outra. Sinto que comunicamos bem. Aliás, criamos uma espécie de linguagem própria só entre nós, para podermos comunicar no set, porque as pessoas estavam sempre a ouvir as nossas palavras e parecia que estava sempre alguém a tentar ouvir os nossos pensamentos. Confiamos muito uma na outra, desabafávamos uma com a outra e apoiávamo-nos no set, e acho que isso se refletiu nas cenas. Foi uma transição muito direta para nós, porque, no final de contas, sentíamos realmente que só nos tínhamos uma à outra no set, às vezes, porque cada um tem o seu trabalho. Mais ninguém se consegue identificar totalmente com aquilo que estamos a fazer. E isso uniu-nos muito. Não foi um vínculo pelo trauma, mas algo mais forte que vai durar muito tempo, espero.

Sendo esta uma série de televisão com grande ênfase na moralidade, o que esperas que as pessoas retirem dela, no final de contas?