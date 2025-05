Leonardo da Vinci tem pelo menos seis familiares vivos

Leonardo da Vinci morreu em 1519 e deixou obras marcantes na cultura ocidental, como "Mona Lisa", "A Última Ceia" e o "Homem de Vitrúvio", mas não deixou descendentes. Contudo, um novo estudo aponta que há, pelo menos, seis herdeiros vivos do famoso homem do Renascimento.

De acordo com a agência italiana de notícias ANSA, os investigadores Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato identificaram seis possíveis descendentes de Leonardo da Vinci.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Depois de reconstruir a linhagem da família da Vinci (hoje apenas Vinci) até ao ano de 1331, envolvendo 21 gerações e mais de 400 pessoas, os investigadores identificaram 15 homens descendentes diretos do pai de Leonardo da Vinci e do meio-irmão, Domenico Benedetto — um a mais do que tinham encontrado até 2021.

Entre esses 15, seis foram sujeitos a testes de ADN na Universidade de Florença, que provaram a continuidade genética da linha masculina da família de Leonardo da Vinci.

A investigação também confirmou a existência de um possível túmulo da família na igreja da Santa Cruz em Vinci, cidade natal de Leonardo, perto de Florença. Esse túmulo é, atualmente, um local de escavações arqueológicas, e pode conter os restos mortais do avô de Leonardo da Vinci, Antonio, assim como do tio Francesco e dos meios-irmãos Antonio, Pandolfo e Giovanni.

Leonardo da Vinci tinha 22 meios-irmãos. Os cinco ramos da família partem do pai de Leonardo, ser Piero (da 5.ª geração da família), e do meio-irmão Domenico.