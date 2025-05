Excremento de pinguins pode ajudar a reduzir efeitos das alterações climáticas na Antártida

Espécie-chave no ecossistema antártico, os pinguins são, juntamente com outras aves marinhas, os principais emissores de amoníaco na região.

As colónias de pinguins-imperadores necessitam nor(...)

As nuvens resultantes podem atuar como camadas isolantes na atmosfera, ajudando muitas vezes a reduzir as temperaturas da superfície, cujo aumento causa o derretimento e redução do gelo marinho.

Os autores do artigo Matthew Boyer e Mikko Sipilä, ambos do Instituto de Investigação Atmosférica e do Sistema Terrestre (INAR), da Universidade de Helsínquia, na Finlândia, juntamente com outros cientistas realizaram medições da concentração de amoníaco no ar num local próximo da Base Marambio, na Antártida, entre 10 de janeiro e 20 de março de 2023.

Observaram que, quando o vento soprava da direção de uma colónia de 60.000 pinguins-de-adélia a cerca de oito quilómetros de distância, a concentração de amoníaco aumentava para até 13,5 partes por mil milhões, mais de mil vezes superior ao valor de referência (menos de 10,5 partes por bilião).

Mesmo depois de os pinguins terem migrado da área no final de fevereiro, a concentração de amoníaco ainda era mais de 100 vezes superior ao valor de referência, porque o guano (acumulação de excrementos) destas aves deixado no local da colónia continuava a emitir o gás.