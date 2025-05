Missão Impossível de regresso aos cinemas

Esta quinta-feira o podcast "Watch Party" falou com o duplo David Chan Cordeiro para perceber melhor como é que as acrobacias dos filmes "Missão Impossível" são feitas.

O filme conta com várias sequências de ação, humor e tensão que a saga já nos habituou. O destaque vai para uma cena debaixo de água e o clímax em que Tom Cruise se pendurou no ar em duas avionetas diferentes.

Como já é habitual nos remakes da Disney, o filme é feito em imagem real com atores de carne e osso, com a exceção de Stitch e outros extraterrestes que são feitos com efeitos especiais a computador.

Fora dos blockbusters, destaque para um drama chinês que tem causado grande furor pela Europa. "Breve História de Uma Família" retrata o desassossego que irrompe quando um novo membro se infiltra numa família chinesa após o fim da antiga política do filho único.

Wei é um rapaz extrovertido com uma paixão pela esgrima. Vem de uma família de classe média e sente-se sufocado por não corresponder às expectativas dos pais. Um dia, conhece Shuo, o seu total oposto: introvertido, dedicado aos estudos e com uma vida familiar complicada.

Quando Wei convida Shuo para ir a sua casa, a presença do amigo torna-se habitual no seio familiar. Os pais de Wei veem em Shuo o protótipo do filho ideal, que sempre desejaram. Mas nada é o que aparenta neste filme que tem muito mais mistério do que se pode pensar.