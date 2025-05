A Porquinha Peppa tem uma nova irmã. Nasceu a bebé Evie

Não é todos os dias que a vida muda para os desenhos animados. Anos - até décadas - passam e as famílias cartoons que conhecemos mantêm-se iguais. Não é o caso de '"A Porquinha Peppa" que acaba de ter uma nova irmã.

A bebé Evie nasceu oficialmente esta terça-feira e é a nova personagem do elenco da série que dura há mais de 20 anos na televisão britânica. A notícia do parto, confirmada em "exclusivo" pela revista "People", é o fim de uma campanha de promoção que, ao longo dos últimos meses, acompanhou a gravidez da Mamã Porquinha nas redes sociais oficiais.

A gravidez foi anunciada em fevereiro e, dentro da série, revelada no episódio que deu a 30 de março - o Dia da Mãe britânico. Desde então, várias publicações acompanharam o processo, criando antecipação para a chegada do novo elemento da família. O parto ocorreu na maternidade do Hospital St. Mary, o mesmo em que a princesa Kate Middleton deu à luz aos seus três filhos.



Apesar de se tratarem de personagens animadas, o acontecimento foi tratado como se fosse real nas redes sociais por muitas marcas e orgãos de comunicação social britânicos. A revista "People" divulgou, inclusive, citações de uma entrevista à Mamã Porquinha, em que a progenitora diz sentir-se "fantástica" pelo nascimento de uma bebé "feliz e saudável". E o Papá Porquinho deve dar uma entrevista na próxima semana ao programa diário Good Morning Britain.