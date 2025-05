Atriz cabo-verdiana Cleo Diára vence prémio em Cannes

A atriz Cleo Diára foi distinguida com o prémio de Melhor Actriz na secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes, pela sua interpretação em "O Riso e a Faca", a mais recente longa-metragem de Pedro Pinho.

Cleo Diára, atriz de origem cabo-verdiana, conquista o primeiro prémio de interpretação para uma produção portuguesa, naquela secção do Festival de Cannes.

O prémio de Melhor Realização de Un Certain Regard foi para os cineastas palestinianos Arab e Tarzan Nasser, pelo filme "Era uma vez em Gaza", que conta com coprodução minoritária de Portugal através da produtora Ukbar Filmes.

Cleo Diára, formada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, tem trabalhado com estruturas como Aurora Negra e A Missão da Missão. No cinema, fez parte do elenco de filmes como "Diamantino", de Gabriel Abrantes, "Verão Danado", de Pedro Cabeleira, e "Nha Mila", de Denise Fernandes.

"O seu percurso artístico afirma-se como um espaço de resistência, memória e transformação", indica a sua biografia.

“O Riso e a Faca”, coprodução entre Portugal, Brasil, França e Roménia, segue a história de Sérgio, um engenheiro ambiental português que vai trabalhar numa organização não-governamental em África no projeto de uma estrada entre o deserto e a selva.

Além de Cleo Diára o filme conta com interpretações de Sérgio Coragem e Jonathan Guilherme.