Billy Joel cancela concertos depois de diagnóstico de doença neurológica

O cantor, compositor e pianista norte-americano Billy Joel anunciou esta sexta-feira o cancelamento de todos os concertos agendados para 2025 e 2026, após ter sido recentemente diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, uma doença neurológica.

O cantor de 76 anos está a ser submetido a fisioterapia, e foi aconselhado a abster-se de performances ao vivo enquanto recupera, de acordo com um comunicado publicado nas redes sociais.

"A condição tem sido agravada por concertos recentes, levando a problemas de audição, visão e equilíbrio", afirma o comunicado, em que Billy Joel lamenta "sinceramente desapontar o nosso público" e agradece "a compreensão" dos seguidores.

A doença de hidrocefalia de pressão normal, mais comum em pessoas com mais de 65 anos, ocorre quando o líquido cefalorraquidiano, presente no cérebro e na medula espinhal, se acumula dentro do crânio e pressiona o cérebro. A condição provoca sintomas como problemas na caminhada, no controlo da bexiga, e a problemas cognitivos, como na memória.

Billy Joel tinha uma digressão com concertos marcados nos Estados Unidos da América, Canadá e Inglaterra, que devia começar em fevereiro mas foi remarcada para julho, devido a uma condição médica não revelada.

Joel disse então que essa condição obrigava-o a "recuperar de uma cirurgia recente e ser sujeito a fisioterapia sob a supervisão dos seus médicos". A "tour" devia começar a 5 de julho, em Pittsburgh.

Joel, conhecido por sucessos como "Piano Man" e "Uptown Girl", encerrou em 2024 uma residência recorde no Madison Square Garden, que começou em 2014.