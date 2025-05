Exposição mostra fotografias de Sebastião Salgado da época do 25 de Abril

São as imagens que mostraram ao mundo o que se passava em Portugal e nas antigas colónias. 200 fotografias fazem a exposição “Venham mais cinco” que abre este sábado ao público, em Almada, junto à antiga Lisnave, no Parque Empresarial da Mutela.

Com entrada gratuita, esta mostra que pode ser visitada de quinta a domingo, das 11h às 19h contou com a curadoria do realizador Sérgio Tréfaut que em entrevista à Renascença explica que a exposição reúne o trabalho de uma elita de profissionais

Além do brasileiro Sebastião Salgado, a exposição revela as imagens captadas pelas câmaras fotográficas de nomes como Fausto Giaccone, Jean-Claude Francolon, Jean-Paul Paireault, Michel Puech e Vojta Dukát.

“Durante praticamente 2 anos, entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, Portugal esteve no centro das atenções de todo mundo. Era capa diária de todas as revistas e jornais do mundo e por essa razão, os maiores fotógrafos do mundo estiveram em Portugal para nossa tristeza”, refere Tréfaut.

Um dos maiores núcleos da exposição são as 25 fotografias de Sebastião Salgado que estava a dar os primeiros passos como fotografo profissional. Muitas delas são das antigas colónicas.

Estes “monstros sagrados da fotografia”, como lhe chama Sérgio Tréfaut captaram vários momentos marcantes da História de Portugal, desde o final da ditadura, até ao regresso dos retornados.

“A exposição é monumental”, refere o curador que explica que “são 200 imagens em grande formato. Algumas fotografias têm o tamanho de uma pessoa. É uma viagem no tempo”, diz Sérgio Tréfaut.

“Começa com o 25 de Abril e o 1.º de Maio, com a explosão em festa da liberdade”, indica o curador que explica que são também abordadas as “novas formas de poder” que se seguiram.

O Caso da Rádio Renascença

Organizada com o apoio do Comissariado para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a exposição vai buscar o nome “Venham Mais Cinco” à canção de José Afonso, originalmente escolhida pelos militares do MFA para ser tocada no Rádio Renascença na madrugada de 25 de Abril de 1974, como senha do início do golpe militar.

A rádio acaba por ser também protagonista nesta exposição, nomeadamente a história da ocupação da Renascença depois do 25 de Abril. “A partir do momento em que a Rádio Renascença é ocupada pelos trabalhadores, há manifestações ao longo do país de apoio à Rádio Renascença e à Igreja Católica”, explica Sérgio Tréfaut.

“Parte dos fotógrafos que estavam em 75, em Portugal, foram mandados diretamente, por exmeplo, pela Time Magazine dos Estados Unidos, para Braga para fotografar as manifestações”, explica o curador desta exposição que este sábado e domingo, às 17h00, conta com visitas guiadas de alguns dos fotografos autores das imagens.