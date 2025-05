Freddie Mercury manteve uma filha em segredo

O cantor e compositor Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, terá mantido uma filha em segredo, avança o site britânico The Mirror”.

A revelação original está no livro "Love, Freddie", escrito pela biógrafa já conhecida por outros livros sobre o cantor, Lesley-Ann Jones, que tem lançamento previsto para 5 de setembro.

A identidade da filha escondida não foi revelada, mas sabe-se que terá 48 anos (nasceu em 1976), é médica na Europa e viveu 15 anos com o pai, que morreu em 1991.

A existência desta filha só era conhecida pelo círculo mais próximo de Mercury, incluindo seus pais e sua irmã adotiva.

Os membros da banda Queen também sabiam, assim como o amor da vida de Mercury, Mary Austin.

A menina seria resultado de um caso que o astro teve com a esposa de um amigo próximo. Ela herdou os diários do pai, que agora serão transformados no livro de Jones.

"Freddie Mercury foi e é meu pai", diz uma declaração da mulher na obra. "Tivemos um relacionamento muito próximo e amoroso desde o momento em que nasci e ao longo dos últimos 15 anos de sua vida."