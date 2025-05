HBO revela novos protagonistas da série “Harry Potter”

A nova adaptação televisiva de "Harry Potter" já encontrou os seus três protagonistas. A HBO anunciou que Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton foram escolhidos para dar vida a Harry, Ron e Hermione, sucedendo aos atores que interpretaram as personagens nos filmes originais.

A série, com estreia prevista para 2026, será uma adaptação fiel da saga literária de J.K. Rowling e contará com sete temporadas, uma por cada livro. Está previsto que o projeto se estenda ao longo de uma década.

“O talento destes três atores únicos é maravilhoso de se ver, e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a sua magia juntos no ecrã”, afirmaram Francesca Gardiner e Mark Mylod em comunicado, após uma audição que envolveu cerca de 32 mil crianças.

Com pouca experiência anterior, os jovens intérpretes vão iniciar os seus percursos num dos mais ambiciosos projetos televisivos da década. Dominic McLaughlin participou em duas séries ainda por estrear: Gifted, da BBC, e Grow, ao lado de Nick Frost.

Arabella Stanton destacou-se no palco como protagonista de Matilda The Musical no West End, enquanto Alastair Stout estreia-se com este papel.

Tal como na versão cinematográfica, os jovens vão contracenar com um elenco veterano. John Lithgow será Albus Dumbledore, Janet McTeer interpretará Minerva McGonagall, Paapa Essiedu será Severus Snape e Nick Frost dará vida a Rubeus Hagrid.