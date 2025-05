Jornalista Maria João Rolo Duarte morre aos 94 anos

A jornalista e escritora Maria João Rolo Duarte morreu na segunda-feira à noite, aos 94 anos, informou esta terça-feira fonte próxima da família.

Natural de Lisboa, Maria João Rodrigues Madeira Rolo Duarte foi, em 1956, a primeira mulher portuguesa a assinar uma coluna desportiva no jornal Mundo Desportivo, tendo sido distinguida em 2020 pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) numa cerimónia que homenageou mulheres jornalistas com carreira consolidada no jornalismo desportivo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Maria João Rolo Duarte trabalhou na Federação Portuguesa de Patinagem, colaborou no semanário "Parada da Paródia", que foi publicado entre 1960 e 1962, e foi chefe de redação da revista "Donas de Casa", onde diversos dos seus textos foram censurados.

Foi ainda chefe de redação da revista Tele Semana, fundada em 1973, diretora da revista de banda desenhada "O Jacaré", em 1974, chefe de redação do semanário se7e e colaboradora regular dos jornais A Capital, A Bola e Jornal de Notícias.

Em 1979 foi a autora das letras do disco de adivinhas "Qual É a Coisa Qual é Ela" interpretado por Lena d"Água, e, mais recentemente, colaborou com a revista "Tempo Livre", do Inatel, onde assinou uma série de biografias de homens e mulheres da cultura portuguesa.

Do seu casamento com o jornalista, dramaturgo, humorista e publicitário António Rolo Duarte teve três filhos: o editor fonográfico António Manuel Rolo, a "designer" Fátima Rolo Duarte e o jornalista e editor Pedro Rolo Duarte.