Se não quer que a Meta use os seus dados em IA tem até hoje para recusar

A Meta, detentora do Facebook e do Instagram, vai passar a utilizar os conteúdos públicos inseridos nessas plataformas para treinar o seu modelo de Inteligência Artificial... a menos que os utilizadores se oponham. Os utilizadores europeus das plataformas da Meta que desejem opor-se à utilização dos seus dados para treinar os modelos de inteligência artificial (IA) generativa têm até hoje, esta terça-feira para o fazer.

Se quiser recusar, a Meta enviou uma notificação aos utilizadores europeus com um link para um formulário de autoexclusão. Quem não recebeu a notificação, também poderá procurar um email na sua caixa de correio com a mesma indicação. Se não o tiver recebido até agora, talvez tenha ido parar à caixa de spam.

Quem não recebeu a notificação da Meta pode procurar o formulário ou fazer um pedido de objeção no centro da privacidade do Meta, através do Instagram, Facebook ou Threads, na parte sobre "IA na Meta" ou "Meta AI", um círculo azul que aparece no canto superior esquerdo, no Facebook.

Preenchido o email, é dada a opção de explicarmos a razão da nossa rejeição, mas este campo é opcional. Ao carregar no botão de "Enviar" deve aparecer uma mensagem de aviso que reza o seguinte: "Vamos respeitar a tua oposição. Isto significa que o teu pedido vai ser aplicado a partir de agora para desenvolver e melhorar a IA na Meta. Vamos enviar-te um e-mail com mais detalhes".

Depois, é só esperar. A resposta costuma demorar poucos minutos. A objeção deverá ser aplicada a todas as contas ligadas à que foi utilizada para enviar o formulário.

Todos os conteúdos públicos que estejam nas contas de utilizadores na União Europeia em aplicações como Facebook, Instagram, Messenger ou Threads podem ser utilizados - ou seja, publicações de texto, comentários, fotografias ou interações. Isto inclui tudo o que for publicado em modo público, bem como qualquer interação que um utilizador tenha com aquele círculo azul que agora aparece no WhatsApp e Messenger, que indica a Meta IA, o ChatGPT da Meta. Todas as interações que tivermos com esse robot de conversação já estão a ser utilizadas para o ensinar.

De fora ficam apenas as mensagens que trocamos no WhatsApp, que são encriptadas por defeito e assim vão continuar. Isso significa que não são rastreáveis por ninguém, nem sequer pela própria Meta. Desta forma, todas as mensagens e interações que tenhamos no WhatsApp estão seguras e não serão incluídas neste pacote, mesmo que não se tenha pedido à plataforma para recusar esta inclusão.