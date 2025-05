Concerto Kings of Leon no NOS Alive cancelado

O vocalista dos Kings of Leon tem uma lesão grave e, por isso, o concerto de 12 de julho, em Lisboa, não irá acontecer. A notícia foi avançada pela organização do NOS Alive.

"Por motivos alheios à organização do NOS Alive e no seguimento de uma lesão grave de Caleb Followill, o concerto dos Kings of Leon no NOS Alive’25, agendado para o dia 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés, não irá acontecer", lê-se no comunicado enviado às redações.

A organização diz estar a trabalhar para garantir uma nova confirmação da banda, que conta anunciar muito em breve.