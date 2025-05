Depois dos Óscares, Fernanda Torres vai protagonizar um novo filme que também escreveu

Depois de estar sob os holofotes de Hollywood, tendo ganho um Globo de Ouro e estando nomeada nos Óscares, Fernanda Torres vai regressar ao grande ecrã com um novo filme que escreveu e em que também é a protagonista.

De acordo com a "Variety", a longa-metragem chama-se "Os Corretores" e será realizada por Andrucha Waddington que já trabalhou com Fernanda Torres e a mãe, Fernanda Montenegro, no filme de 2005 "Casa de Areia".

Trata-se de uma tragicomédia sobre o mercado imobiliário. A narrativa fala de um casal que trabalha na indústria, com Fernanda Torres perfilada para assumir o papel feminino, enquanto a personagem masculina ainda não tem um ator atribuído.

A produção está a Globo Filmes e da Conspiração e deve arrancar no final do ano. Não há, neste momento, uma data de lançamento anunciada.

Fernanda Torres e o cinema brasileiro ganharam bastante notoriedade no ano passado com "Ainda Estou Aqui", um filme que valeu ao Brasil o seu primeiro Óscar de Melhor Filme Internacional e a Fernanda Torres um Globo de Ouro.

A atriz brasileira foi, de resto, uma das pessoas que mais reuniu a atenção dos média durante a época de prémios em Hollywood. Sinal disso é o facto desta notícia sobre o seu novo filme - que é uma produção brasileira - ter sido avançada pela imprensa norte-americana.

"Ainda Estou Aqui" é o segundo filme mais visto em Portugal, nos primeiros cinco meses do ano. Segundo os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual, a longa-metragem foi vista por 383.058 pessoas e gerou uma receita bruta de 2.408.733,20 euros.

Esta semana, um novo filme brasileiro acolheu muita atenção no Festival de Cannes. No podcast "Watch Party", desta quinta-feira, falamos melhor sobre "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura e realizado por Kleber Mendonça Filho.