Muse substituem Kings of Leon no NOS Alive

Os Muse vão substituir os Kings of Leon no terceiro dia do NOS Alive, anunciou esta quinta-feira o festival.

Originalmente perfilados para o cartaz de 12 de julho, os Kings of Leon saíram do alinhamento esta quarta-feira devido a uma lesão grave do vocalista e guitarrista Caleb Followill. O festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés tinha prometido um substituto que, agora, sabe-se que é a banda britânica.

No terceiro e último dia de festival atuam, ainda, Nine Inch Nails, Jet e Foster the People, entre outros artistas.

O primeiro dia, encabeçado por Olivia Rodrigo e que conta também com Benson Boone, Glass Animals e Artemas, já se encontra esgotado.

Justice, Sam Fender e Girl In Red são alguns dos nomes do segundo dia do Alive.

O NOS Alive realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de julho.