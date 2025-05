Serralves em Festa com 50 horas de programação e o regresso dos Três Tristes Tigres

A edição de 2025 do Serralves em Festa faz-se de 50 horas de programação com entrada gratuita. Este é um dos eventos de grande público que Serralves organiza anualmente e conta este ano com 500 artistas de mais de 20 nacionalidades.

Da música, à dança, passando pelo teatro de rua, o circo contemporâneo, as visitas orientadas, oficinas e sessões de cinema, o Serralves em Festa arranca às 18 horas de sexta-feira e termina às 22 horas de domingo.

Um dos destaques desta 19.ª edição é o regresso da banda de Ana Deus, os Três Tristes Tigres, que atua esta sexta-feira no Parque de Serralves a marcar o lançamento de um novo disco.

Pedro Rocha, coordenador de Artes Performativas e responsável pela programação de música no Serralves em Festa, destaca o concerto da banda portuguesa, bem como o espetáculo dos Spiritualized.

“A oferta musical é muito diversificada e de muitos estilos”, refere Pedro Rocha que explica que o concerto dos Spiritualized será no “grande palco do Prado, no sábado à noite”.

“É um dos projetos maiores do chamado Space Rock e que foi muito influente em vários outros géneros musicais. É conhecido pela intensidade de uma dimensão orquestral e neste caso vamos ter os Spiritualized com uma grande formação. Será um concerto centrado no último álbum ‘Everything was Beautiful’”, sublinha.

Todas as atividades do Serralves em Festa são gratuitas e dão também acesso ao Museu, à Ala Álvaro Siza, à Casa de Serralves, à Casa do Cinema Manoel de Oliveira e ao Parque.

É justamente ao ar livre que o público vai poder ver muitas das atuações previstas de outras áreas. Cristina Grande, programadora do Serralves em Festa destaca o circo contemporâneo. “Temos uma nova disciplina que permite múltiplas combinações acrobáticas, que é o trampolim. O circo é sempre um momento importante na programação de Serralves em Festa”, refere a programadora.

Cristina Grande destaca a atuação de Esquive, com “uma dança acrobática com três trampolins e um plano inclinado de madeira que vai permitir fazer uma infinidade de saltos acrobáticos”, depois Clan Cabane em frente à Casa de Serralves.

“É um coletivo de amigos. É uma peça com uma grande ludicidade com uma série de acrobacias. Há um regresso à infância”, aponta Cristina Grande que destaca também o espetáculo de M. Colbuto.

O Serralves em Festa faz-se com artistas de diversas nacionalidades lembra Pedro Rocha. “Temos projetos que chegam do Egito, da Síria, da Argentina, do Gana, da Nigéria, do Uganda, da Tailândia. Há uma diversidade geográfica muito grande”, explica o programador.

Há ainda aposta grande na área da dança. Cristina Grande dá como exemplo um espetáculo que irá fazer uma viagem pelo século XX na dança contemporânea. “É um projeto do Boris Charmatz, coreógrafo e performer e 12 bailarinos que vão ocupar seis salas do Museu de Serralves, passando pela dança e por figuras como Charles Chaplin ou Buster Keaton”, mas também evocando uma criação histórica como a coreografoa de Vera Mantero e João Fiadeiro.

“É uma viagem que é proposta ao público, durante 2 horas e meia, com vários solos que são referência da dança do século XX”, explica a programadora. Este cartaz com centenas de atividades pode ser consultado aqui.