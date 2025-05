Shawn Mendes anuncia concerto no MEO Arena a 28 de agosto

O cantor luso-canadiano Shawn Mendes anunciou esta quinta-feira um concerto no MEO Arena, em Lisboa, a 28 de agosto deste ano, como parte da digressão “On The Road Again”.

A confirmação surge como parte das novas datas adicionadas à digressão na Europa e América do Norte, que começa a 5 de agosto e se prolongará até ao outono.

Na digressão europeia vai estar a cantora portuguesa Maro, assim como Lubiana, cantora belga.

Nas redes sociais, Shawn Mendes, que tem pai natural de Portugal, diz-se "sem palavras" por ver Maro juntar-se à sua digressão.

"Descobri a música da Maro há alguns anos e ela tornou-se imediatamente numa das minhas artistas favoritas. Para ser sincero, estou meio sem palavras por ela se juntar a nós. O mesmo com a Lubiana — ela deixa-me rendido e incorpora tudo aquilo que eu defendo enquanto artista. E, finalmente, este ser humano incrivelmente talentoso, humilde, e meu irmão, o Eddie, vai juntar-se a nós na América do Norte", escreveu.

Os bilhetes ficam disponíveis em pré-venda do artista a partir de quarta-feira, 4 de junho, às 10h, com a venda geral a iniciar-se na sexta-feira, 6 de junho, às 10h.

A pré-venda para os fãs no Spotify e a pré-venda para os subscritores da newsletter da Everything Is New acontece no dia 5 de junho, também às 10h.