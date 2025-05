Febre dos bebés "reborn" pode promover "isolamento social e maior solidão"

"De repente, nós encontramos respostas no mercado - coisas que se compram e que se vendem - para substituir um bocadinho aquilo que são as necessidades sociais", diz à Renascença o presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Miguel Ricou.

Miguel Ricou associa "alguns casos pontuais" a "delírios", em que as pessoas fazem alguma confusão e não distinguem um boneco de uma criança verdadeira.

Existem relatos de casos em que as pessoas tratam os bonecos como humanos e exigem, até, os mesmos direitos - como prioridade em transportes públicos, atendimento médico e pensão de alimentos. Já existem, inclusivamente, em algumas regiões, "maternidades" falsas que simulam o seu nascimento e fornecem documentos que imitam os reais, como boletim de vacinas e certidão de nascimento.

A polémica à volta dos bebés "reborn" intensificou-se no Brasil, onde a utilização destes bonecos já foi regulada com a criação de políticas públicas.

Apesar das polémicas, o psicólogo diz que não é caso para causar alarme social. Acredita que o caminho passa por "dar informação às pessoas, conseguir chegar a elas e explicar aquilo que são os limites".

Com a vasta oferta de produtos no mercado, estes bonecos não são "as piores coisas a que nós podemos aceder". O especialista está "mais preocupado com os chatbots".

Os bebés "reborn" foram feitos para trazer benefícios a pessoas com demência, de forma a promover "uma ligação maior ao mundo e às relações interpessoais e à vivência de algumas emoções".

Miguel Ricou vê resultados positivos nesses casos. No entanto, a utilização destes bonecos estende-se para questões "um bocadinho mais complexas" associadas a luto e também a pessoas mais velhas que lutam contra a solidão.

De acordo com o especialista, o recurso obsessivo a estes elementos de substituição de afetos pode ter o efeito contrário e promover "isolamento social e maior solidão".

Obra de arte e acessórios

Em Vila Nova de Gaia, há uma loja que vende este tipo de brinquedo há oito anos. Passam por lá pessoas de variados contextos. "A nossa cliente mais idosa tem 100 anos. Ela escolhe o bebé que quer e, depois, a família dá-lhe. É a prenda que ela quer sempre de aniversário", conta Maria Prata, a proprietária.

Os bonecos são também procurados por pessoas que querem ganhar experiência na maternidade e pais que querem transmitir aos filhos "uma certa calma, o afeto, o cuidar", nota Maria Prata.

No entanto, do ponto de vista profissional de Miguel Ricou, as crianças são muito criativas e "não precisam de uma enorme tecnologia para poderem brincar e representar papéis".

Os bebés "reborn" são criados por artistas especializados em escultura e pintura e "são todos únicos", afirma Carolina Nicolodi, que pinta estes bonecos desde 2020.

A artista explica o processo: "Primeiro, o bebé é esculpido com uma espécie de argila. Depois, vai para as fábricas. As mais conhecidas são na Alemanha e na China." A seguir, a escultura chega aos artistas, que a pintam em vinil. São necessárias 10 a 20 camadas para a finalizar.

Além dos bonecos, são também vendidos muitos acessórios que os complementam, conta Maria Prata. "Tudo o que há para os bebés há para estes: a "babycoque", a cadeira da papa, o carrinho, o "next to me", roupas, biberões, sapatos, fatos de banho, vestidos de batizado..."

O catálogo é infinito, assim como os tipos de "bebés". Podem ser totalmente personalizáveis de acordo com o gosto do cliente.